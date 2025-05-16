Filenin Sultanları'nın en başarılı isimlerinden olan Instagram'da dünyanın en çok takipçili voleybolcusu unvanına sahip Zehra Güneş'in yeni evinin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

Türkiye A Milli Kadın Kadın Voleybol Takımı ve Vakıfbank takımlarında forma giyen Güneş, yeni villasının tasarımı için iç mekan ve mimari Şafak Çak ile anlaştı.

ZEHRA'NIN Z'Si BAHÇEYE İŞLENDİ

Çak sosyal medyada önce Zehra Güneş ile bir kaç gün önce boş villanın bahçesinden bir fotoğraf paylaştı. Ünlü tasarımcı ardından Zehra Güneş'in villası için düşünülen projenin görsellerini takipçileriyle paylaştı.

Görüntülere göre Zehra’nın bahçesine isminin baş harfi Z’nin merkezinde olduğu güneş şeklinde bir yer döşemesi yaptıracak.

Ayrıca süs havuzunun olduğu duvarın kenarına voleybol topu şeklinde ışıklandırmalı bir heykel dikilecek. Heykelin hemen arkasında “Girl Power (Kız gücü)” kelimesi GRL PWR şeklinde neon bir tabelayla yazılacak.

Ayrıca evin bahçesinde yer alacak yemek masası bir verandanın içine yapılacak ve verandanın duvarında güneş simgeli bir rölyef yer alacak.

Milli Voleybolcu Zehra Güneş 4 milyon dolarlık serveti ile en çok kazanan 10 voleybolcudan birisi olarak gösterilmişti. Kazancını gayrimenkule yatıran voleybolcu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Tasarımcı Şafak Çak yaptığı paylaşımda, ''Zehra ile yan yana gelince: 1.95 metre voleybol, 250 m2 tasarım” ifadelerini kullandı.