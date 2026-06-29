6 Şubat depremlerinin ardından bölgedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara 'çadır sattığı' gerekçesiyle eleştiri konusu olan ve görevinden ayrılmak zorunda bırakılan Kızılay eski Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık, 9 Temmuz 2024'te kullandığı otomobil ile kazaya karışmış ve 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki'nin ölümüne neden olmuştu.



Kaza sonrası tutuklanmayan ve 'yatarı olmayan' bir ceza ile yargılanan Kınık, kamuoyunda büyük tepki toplamış ve tepkilerin ardından Kınık hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Mahkemeye sunulan bilirkişi raporuna göre 'asli kusurlu' olduğu belirtilen Kınık'a verilen hapis cezasının infazına ise başlanıldığı öğrenildi.





BABASI CEZAEVİNDE OLDUĞUNU DUYURDU



Kerem Kınık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kızının aldığı ceza nedeniyle şu anda cezaevinde olduğunu belirtti. Baba Kerem Kınık, "Sevgili Kızım Fatıma Zehra Kınık Demir karıştığı kaza nedeni ile yargılandığı mahkemede verilen cezasını çekmek üzere bir süredir cezaevinde bulunuyor. Halen bazı medya organlarında kızım ve ailemiz hedef gösterilerek çarpıtma ve yalan haberlere konu edildiğimizi gördüğümden bu bilgiyi paylaşma gereği duydum.





Şikayetçisi bulunmayan davada kızım ve motosiklet sürücüsü ikisi birden ceza aldılar ve Adli Tıp Trafik İhtisas dairesi iki sürücü ve müteveffa gencimizi de kusurlu bulmuştu. Rabbim hayatını kaybeden yavrumuza rahmet eylesin, acılı ailesine sabır ihsan eylesin, herkesi de görünür görünmez kazalardan korusun" ifadelerini kullandı.



Kınık'ın mahkemeden aldığı ceza nedeniyle toplam 3 ay cezaevinde yatacağı öğrenildi.