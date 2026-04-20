Olayla ilgili yargılamayı yapan İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına neden olduğu halde tek gün tutuklu kalmayan Fatıma Zehra Kınık Demir hakkında 26 Mayıs 2025'te 4 yıl 2 ay hapis cezası vermiş, 2 yıl süreyle ehliyetine el koymuştu.

Bazı şikayetlerin geri çekilmesi üzerine ilk kararın istinaftan dönmesi üzerine aynı mahkeme 18 Aralık 2025'te 2 yıl 6 ay hapis cezası vermiş, Kınık'ın yurt dışı çıkış yasağının devamına hükmetmiş, ehliyetine el koyma süresini de 1 yıla indirmişti.

Karar hem Kınık'ın hem de Batın Barlasçeki'nin annesi Hasret Doğan'ın avukatı Uysal Uğurlu tarafından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi'ne taşındı. Ancak bu süreçte Hasret Doğan, maddi ve manevi kaybının karşılandığını belirterek şikayetinden vazgeçti.

MAHKUMİYETİ ONANDI

19. Ceza Dairesi, istinaf başvurularını reddetti. Kınık hakkında 2 yıl 6 aylık hapis cezası ve 1 yıl süreyle ehliyetine el konulması yönündeki kararı onadı.

İNFAZ SÜRECİ BAŞLADI

2 Mart 2025 tarihinde kesinleşen kararla ilgili ilk derece mahkemesi de infaz süreci için harekete geçti. Mahkeme, Zehra Kınık Demir'le ilgili 2 yıl 6 aylık hapis cezasının infazı ve sürücü belgesinin bir yıl süreyle geri alınması için savcılığa iki ayrı yazı gönderdi.

İnfaz Savcılığı'nın Zehra Kınık Demir'e teslim olması için bir tebligat göndermesi ve verilecek süre içerisinde teslim olmasını istemesi bekleniyor.