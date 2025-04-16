Önceki Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık’ın, ölümüne neden olduğu 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ailesine para teklif ettiği iddia edildi.

İstanbul’un Beykoz ilçesinde 9 Temmuz 2024 tarihinde meydana gelen trafik kazasında, Fatma Zehra Kınık’ın kullandığı otomobil, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporda, Fatma Zehra Kınık Demir’in kazada asli kusurlu olduğu belirtilmişti. Mahkeme, Kınık’ın tutuksuz yargılanmasına hükmetmişti.

ADALET İSTİYORUZ

Birgün Gazetesi’nin haberine göre, Batın Barlasçeki’nin teyzesi Kübra Doğan, Zehra Kınık Demir’in kendilerine tazminat adı altında para ödemeyi teklif ettiğini açıkladı. Video kaydıyla sesini duyuran Doğan, şu ifadeleri kullandı:

“Fatma Zehra Kınık’ın avukatı bizim avukatımızı arayıp manevi tazminat ödeyebileceklerini belirterek uzlaşmak istemişler. Biz pazarlık değil adalet istiyoruz. Davamızdan hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz. Bizim istediğimiz Fatma Zehra Kınık’ın herkes gibi yargılanıp ceza alması. Adaletin sağlanması için desteklerini bekliyoruz.”

BARLAS MEZARDA ZEHRA BİR GÜN BİLE HAPİS YATMADI

Barlasçeki’nin ölümüne neden olan Zehra Kınık, gözaltına bile alınmadı. Üstelik geçtiğimiz günlerde aynı araçla bir kaza daha yapmıştı.