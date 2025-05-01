Olaylı biçimde boşanan AKP eski Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun eski eşi Ünsal Ban’ın dudak uçuklatan yeni mal varlığı ortaya çıktı. İYİ Parti’li Turhan Çömez Ünsal Ban ile ilgili belgeleri Meclis’te açıkladı. Ban ve Taşkesenlioğlu hakkında 213 kez suç duyurusunda bulunulduğunu ancak savcıların, “İkna edici bilgi ve belge yok” diyerek işlem yapmadıklarını belirten Turhan Çömez şunları söyledi:

VAHİM İDDİALAR!

“Ünsal Ban diplomatik pasaportla Londra ve Malta’ya gidip şirketler kurmuş. Şirketlerin üzerine 200 milyon liralık bir yat almış, bu ultra lüks yata Malta bayrağı takıp Yunan adalarına demirlemiş. THK Üniversitesi rektörüyken üniversiteyi de soyuyor. Marmaris’te çocukları üzerine milyarlarca liralık arsalar da alıyor. Ankara Çankaya’da da Blueline Hotel’i satın alıyor, çocuklarının üzerine yapıyor.”

FETÖ BAĞLANTISI SÜRÜYOR

Turhan Çömez, Ünsal Ban hakkındaki iddialarını: “Bolu Mengen’de milyonluk çiftlikleri Meclis’teki bir danışmanın üzerine yapmış, 500 milyon liralık hesap hareketi var. Erzurumlu çobanlar üzerine de arsalar almış. İktidar partisi mensuplarına sahte belgelerle diplomalar vermiş. Afrika’da FETÖ okullarından öğrenci getirip sahte belgelerle diploma vermiş. Yolsuzluğun üzerine gitmeyen namussuzdur, vatan hainidir’’ sözleriyle sıraladı.

Manşetlerden düşmediler

Zehra Taşkesenlioğlu ve o dönemki eşi Ünsal Ban’ın mal varlığı günlerce manşetlerden düşmedi. Zehra hanım, 4.5 milyon Euro değerindeki lüks yatı için, “Tesettürlü olduğunu, denize girmek için mahremiyete ihtiyaç duyduğunu” belirtmişti. Serveti için de, “Allah kimisini yoklukla kimisini varlıkla imtihan eder. Beni varlıkla imtihan ediyor” demişti.