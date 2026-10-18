Bilişsel araştırmalar, yüksek zekanın insanları dar görüşlülükten ve önyargılardan korumadığını ortaya koydu. Bireylerin her şeyi bildiği varsayımına kapılması, fikir ayrılıklarında öğrenme sürecini durduran ve karşı tarafı geçersiz kılmayı amaçlayan belirli kalıp cümlelere sığınmalarına yol açıyor.

"BU KONUYU İNCELEDİM"

Bir konuyu araştırdığını iddia etmek ilk bakışta zeka göstergesi sayılsa da, pratikte sıklıkla tek taraflı bir okuma biçimini temsil ediyor. Bu söyleme başvuran bireyler, tarafsız ve güvenilir kaynakları analiz etmek yerine yalnızca mevcut inançlarını doğrulayan verileri inceleyerek karşıt kanıtları devre dışı bırakıyor.

"ŞU ANDA HERKES ÇOK HASSAS"

Karşı tarafı aşırı alınganlıkla suçlamak, farklı fikirleri nesnel bir zeminde tartışmaksızın geçersiz kılma yöntemi olarak kullanılıyor. Terapist Charles Gaby, bu ifadenin bir kişinin başkalarının kendisinden daha fazla bilgiye sahip olabileceği ihtimalini reddeden bir savunma refleksi olduğunu belirtiyor.

"BU SADECE SAĞDUYU MESELESİ"

Nesnel ve evrensel bir tanımı bulunmayan "sağduyu" kavramı, bu tutumda zihinsel bir baskı aracı olarak işletiliyor. Kişi, tartışmaya açık öznel bir görüşü herkesin kabul etmek zorunda olduğu bir doğa kanunu gibi sunarak karşısındakini mantık dışı hissettirmeyi amaçlıyor.

"GERÇEKLERİN DİLE GETİRİLMESİ KINAMA ANLAMINA GELMEZ"

Bu ifade, kişisel yargıları ve önyargıları mutlak birer nesnel gerçekmiş gibi paketleme amacına hizmet ediyor. Birey, zayıf argümanlarını savunmak yerine konuyu doğrudan hakikat savunusuna dönüştürerek algı yönetimi uyguluyor ve karşı tarafı yanıltıyor.

"SADECE GERÇEKÇİ OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

Psikolojide "dikkat yanlılığı" olarak tanımlanan bilişsel çarpıtma bu ifadenin temelinde yer alıyor. Birey yalnızca kendi bakış açısını gerçekçi kabul ederken, daha önce hesaba katmadığı yeni olasılıkları ve alternatif yaklaşımları değerlendirme kapasitesini tamamen kapatıyor.

"NE DEMEK İSTEDİĞİMİ ANLAMIYORSUN"

Kendisiyle aynı fikirde olmayan herkesin konuyu kavrama kapasitesinden yoksun olduğunu varsayma yanılgısı bu cümleyle açığa çıkıyor. Karşıt görüşün farklı bir perspektiften doğabileceğini kabullenemeyen zihin yapısı, muhatabını doğrudan anlama yetersizliğiyle itham ediyor.

"ZATEN BİLDİĞİM ŞEYLERİ KİMSENİN AÇIKLAMASINA İHTİYACIM YOK"

Entelektüel alçakgönüllülük eksikliğinin somut bir göstergesi olan bu cümle, öğrenme sürecini tamamen engelliyor. Kişi yanılma payını sıfır kabul ettiği için, alanında kendisinden daha yetkin kişilerden gelebilecek doğru bilgileri de kategorik olarak reddediyor.

"ÇOĞU İNSAN BUNU ANLAMIYOR"

Bireyin kendisini çoğunluktan bağımsız, tekil bir uzmanlık makamında konumlandırma refleksi bu ifadede öne çıkıyor. Konu hakkındaki temel düzeydeki bilgisini derin bir hakimiyet zanneden kişiler, her şeyi bilmediklerini itiraf etmek yerine toplumu bilgisizlikle nitelendiriyor.

"GERÇEĞİ SAVUNMAKTA YANLIŞ BİR ŞEY YOK"

Kişinin kendi doğrularına uymayan nesnel verileri doğrudan görmezden geldiği "doğrulama önyargısı" bu yaklaşımda zirveye ulaşıyor. Mantıksal delillere kapalı olan bu yapı, tartışmayı uzlaşmadan ve rasyonel zeminden tamamen koparıyor.