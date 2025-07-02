15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanı olan, 13 gün sonra korgeneralliğe terfi ettirilen ve 2020’de de kadrosuzluk gerekçesiyle emekli edilen Zekai Aksakallı’nın Ordu Yardımlaşma Kurumu’na (OYAK) Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.

Atama bilgisi, kurumun internet sitesindeki “Yönetim Kurulu Başkanı” sayfasında da ilan edildi.

Karar öte yandan, OYAK çalışanlarına gönderilen e-postada "2016'dan bu yana Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan (E) Tümg. Sayın Mehmet Taş, bu kıymetli görevi bugün itibarıyla (E) Korg. Sayın Zekai Aksakallı'ya devretmiştir" denildi.

HULUSİ AKAR'A KARŞI HAMLE Mİ?

Aksakallı tercihinin Bakan Güler’in, yeniden bakan olmak istediği konuşulan Hulusi Akar’a karşı bir hamlesi olarak yorumlanıyor.

Müyesser Yıldız geçtiğimiz günkü yazısında Aksakallı’nın birkaç gün içinde göreve başlayacağını yazmıştı:

“2016’dan beri OYAK Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı emekli Tümgeneral Mehmet Taş yürütüyor. Geçtiğimiz 17 Mayıs’ta yapılan 65’inci Genel Kurul toplantısından sonra da Taş görevine devam etti. 1.5 ay sonraki bu değişikliğin önemli bir sebebi olmalı. Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı faaliyet gösteren OYAK’ın yönetiminin neredeyse tamamını MSB ve Genelkurmay Başkanlığı’nın belirlediği dikkate alındığında; Zekai Aksakallı tercihini Bakan Yaşar Güler’in, yeniden bakan olmak istediği konuşulan Hulusi Akar’a karşı bir hamlesi olarak yorumlayanlar da var.”