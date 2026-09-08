Gaziantep'te Diyanet'e bağlı Hacı Ahmet Ziylan Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi'nde görev yapan eğitim görevlisi ve vaiz Ömer F. O. hakkında çarpıcı iddialar gündeme geldi. Aralarında kursiyerlerin de bulunduğu yaklaşık 70 kişiden "akrabam beni dolandırdı, zor durumdayım" diyerek para topladığı öne sürülen din görevlisi hakkında 27 kişi savcılığa suç duyurusunda bulundu.

ZARAR 50 MİLYONA ULAŞTI

Mağdurların Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu dilekçede, olaydaki toplam zararın 40 ila 50 milyon lira arasında olduğu iddia edildi. Suç duyurusunda yer alan iddialara göre Ömer F. O., çevresindeki kişilerden farklı zamanlarda nakit para, döviz ve kredi kartı üzerinden ödeme talep etti.

DOLANDIRILDIĞINI İDDİA ETTİ

Mağdurlar, kendilerine sürekli maddi sıkıntıda olduğunu, akrabaları tarafından dolandırıldığını ve borçlarını kapatmaya çalıştığını söylediğini öne sürdü. Mağdurlar, din görevlisinin kumar ve tefeci borçlarına saplandığını, hatta silahlı tefecilerin eğitim merkezi çevresinde dolaştığını iddia etti.

Sözcü TV'nin ulaştığı bilgilere göre, Ömer F. O. ile mağdurlar arasındaki mesajlaşmalar da soruşturma dosyasına delil olarak sunuldu. Yazışmalarda din görevlisinin borçlarını kabul ettiği, ödemeleri ise "eniştemin desteğiyle kapatacağım" ve "teftiş sonucunu bekliyoruz" ifadeleriyle sürekli ertelediği öne sürüldü.

Sözcü TV'ye konuşan mağdurlardan biri, din görevlisinin arkadaşlarından zekat ve kira parasına kadar istediğini iddia etti. Aynı mağdur, parasını geri isteyen kişilerin sınav notlarıyla ve "Sizi Diyanet'te barındırmam" sözleriyle baskı altına alındığını öne sürdü.

"İTİBAR SUİKASTİ" SAVUNMASI YAPTI

Sözcü TV’den İlayda Çolakoğlu, iddiaların odağındaki Ömer F. O.'ya da ulaştı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ömer F. O., kendisinin de suç duyurusunda bulunacağını belirterek, "İlgili kişiler yargı süreçleriyle yetinmeyip psikolojik baskıyla itibar suikastı düzenliyor" ifadelerini kullandı.