İtalyan kulübü Roma, Zeki Çelik’in ayrılığı sonrası aradığı ismi buldu. Tuttomercatoweb'te yer alan habere göre, Roma, Zeki Çelik'in Juventus'a transfer olmasının ardından sağ bek pozisyonu için Türkiye'den bir başka oyuncuyu gündemine aldı. Haberde başkent ekibinin Zeki Çelik'in milli takım arkadaşı Mert Müldür ile ilgilendiği belirtildi. Haberde, 27 yaşındaki futbolcunun daha önce Serie A deneyimi yaşadığına dikkat çekilirken, Müldür'ün 2019-2023 yılları arasında Sassuolo forması giydiği hatırlatıldı. Geçtiğimiz sezon 41 maçta sarı-lacivertli formayı giyen Mert, bu müsabakalarda 1 gol atıp 3 de asist yaptı.

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