İtalya'da Roma ile olan sözleşmesinin sonuna gelen milli futbolcu Zeki Çelik, transfer döneminin öne çıkan isimleri arasında yer aldı. Sözleşme yenilememesi halinde serbest kalacak olan 29 yaşındaki sağ bekin talipleri de arttı.

İtalyan basınından Corriere della Serra'nın haberine göre Roma ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan yıldız futbolcu, kulübüyle olan görüşmelerde sona yaklaştı. Kulüp ve oyuncunun talep ettiği maaş arasında 600 bin euro fark kaldığı belirtildi.

KARARINI GALATASARAY'A BİLDİRDİ

Haberde; Galatasaray'ın da milli futbolcu için devreye girdiği ancak Çelik'in önceliğinin kariyerine İtalya'da devam etmek olduğu belirtildi. 29 yaşındaki savunmacının, Sarı-Kırmızılı ekibin teklifini geri çevirerek Roma ile görüşmeleri olumlu şekilde sonlandırmak istediğini ilettiği kaydedildi.

Geçen sezon Roma formasıyla 45 resmi maçta görev alan Zeki Çelik, 1 gol ve 4 asistlik skor katkısı sağladı.