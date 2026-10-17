Çocuk gelişim uzmanları ve psikologlar, yıllardır üstün zekalı çocukların erken yaşta sergilediği davranış kalıplarını araştırıyor. Yapılan son incelemeler ve kapsamlı gözlemler, yüksek IQ seviyesine sahip çocukların hemen hepsinde görülen tek bir ortak davranışı ortaya koydu. Çoğu ebeveyn tarafından "yaramazlık", "uyumsuzluk" veya "dikkat dağınıklığı" olarak yorumlanan bu alışkanlık, aslında çocuğun beyninin ortalamanın çok üzerinde bir hızla çalıştığının en somut göstergesi olarak kabul ediliyor.

BEYİN O KADAR HIZLI ÇALIŞIYOR Kİ SÜREKLİ SORGULUYORLAR

Pedagoji uzmanlarına göre üstün zekalı çocukların yaptığı tek ortak hareket: Verilen talimatları ve kuralları doğrudan kabul etmek yerine sürekli "Neden?" sorusuyla sorgulamak ve kuralları esnetmeye çalışmak. Sıradan bir çocuk kendisine verilen bir görevi veya kuralı doğrudan uygulamaya eğilim gösterirken, yüksek zeka potansiyeline sahip çocuklar mantığına oturmayan hiçbir durumu kabul etmiyor. Olayların arkasındaki nedensellik bağını çözmek isteyen bu çocuklar, otoriteyi veya hazır bilgiyi sorgulayarak kendi mantık süzgecinden geçirme ihtiyacı duyuyor.

DİKKAT DAĞINIKLIĞI ZANNEDİLEN GİZLİ SORGULAMA GÜCÜ

Sınıf ortamında veya evde sıra dışı sorular soran, verilen bir ödevin amacını sorgulayan ya da belirlenmiş bir kuralın alternatif yollarını arayan çocuklar, genellikle dersi kaynatmaya çalışan veya uyumsuz bireyler olarak algılanabiliyor. Ancak uzmanlar, bu durumun zihinsel bir doyumsuzluktan kaynaklandığına dikkat çekiyor. Beyin, yüzeysel bilgiyle yetinmediği için derinleşmek istiyor ve bu durum çocukta sürekli bir sorgulama ve test etme hareketine dönüşüyor.

EBEVEYNLERİN YAPTIĞI EN BÜYÜK HATA

Çocuk gelişim uzmanları, çocuğun bu merak ve sorgulama hareketinin "Cevap verme", "Çok konuşma" veya "Söz dinlememe" denilerek baskılanmasının zihinsel gelişime büyük zarar verdiğini belirtiyor. Çocuklarının her şeye bir alternatif veya soru getirmesi durumunda ailelerin sabırlı olması, mantıklı açıklamalar yapması ve bu merak duygusunu besleyecek yönlendirmelerde bulunması gerektiği vurgulanıyor.