CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyona sinema yönetmeni Zeki Demirkubuz'dan çok sert tepki geldi.
Demirkubuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zorbalık bugün Ekrem İmamoğlu'nu ülkenin doğal lideri yapmıştır" ifadelerini kullandı.
Demirkubuz'un paylaşımı şöyle:
"GERÇEK LİDER OLMAK İÇİN TEK YAPMASI GEREKEN..."
"Büyük liderleri, halk kahramanlarını ilk zorbalar tanır. Zorbalık bugün Ekrem İmamoğlu'nu ülkenin doğal lideri yapmıştır. Gerçek lideri olmak için artık tek yapması gereken direnmeye devam etmek ve yaşamı bugünden ibaret sananlara inat zamana saygı göstermektir."