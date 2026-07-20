Yeşilçam'ın sevilen komedi filmlerinden "Hasip ile Nasip", günümüz izleyicisine hitap edecek yeni bir uyarlamayla sinemaya taşınıyor. Greenart Grup imzasını taşıyan yapım, klasik hikâyeyi çağdaş bir bakış açısıyla yeniden yorumlayacak.

OYUNCU KADROSU BELLİ OLDU

Filmin yönetmenliğini Özgür Bakar üstlenirken, başrollerde Toygan Avanoğlu, Alper Kul ve Didem Balçın yer alacak. Avanoğlu "Hasip", Kul "Nasip", Balçın ise "Perihan" karakterine hayat verecek.

1976 yılında Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın performanslarıyla hafızalara kazınan filmin yeni versiyonunda, Hasip ve Nasip karakterlerinin torunları arasındaki rekabet mizahi bir dille beyaz perdeye aktarılacak.

Yapımcı Vahdet Erdoğan, projenin Türk sinemasının önemli eserlerinden birini yeni kuşaklarla buluşturmayı hedeflediğini belirterek, karakterlerin ruhunu koruyacak oyuncu kadrosuyla hem nostalji duygusunu yaşatmayı hem de günümüz izleyicisine keyifli bir komedi sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

EKİM'DE VİZYONA GİRECEK

Ağustos ayında sete çıkması planlanan filmin, hazırlık sürecinin tamamlanmasının ardından Ekim 2026'da sinemalarda gösterime girmesi bekleniyor.