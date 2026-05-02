Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Başakşehir'i Talisca'nın hat-trickiyle 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Sarı-Lacivertlilerin teknik sorumlusu Zeki Murat Göle, galibiyeti değerlendirdi.

Tedesco'nun ayrılığından sonra kalan maçlarda takımın yönetimini devralan Göle, galibiyetin ardından şunları söyledi:

"Oyuncularımız oyun planına sadık kalarak, yüksek enerjiyle maçı tamamladılar. En büyük pay onların. Şampiyonlar Ligi hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz.

Skriniar ve Asensio kulübede takıma destek olmak için varlardı. Çok sıkıntı olmadığı sürece oyuna almayacaktık. Skriniar'ın durumu daha farklı. Asensio 5-10 dakika oynayabilecek seviyelerde ama yine de bir riski var."