Juventus, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında kendi sahasında Rennes ile karşılaştı. Dört golün atıldığı mücadele 2-2 beraberlikle tamamlandı.
Juventus, 5. dakikada milli futbolcu Zeki Çelik'in golüyle 1-0 öne geçti. Rennes, 15. dakikada Moussa Al Tamari ve 43. dakikada Boulaye Dia'nın penaltı golüyle Juventus deplasmanında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.Juventus'ta 67. dakikada penaltıyı gole çeviren Nick Woltamede maçın skorunu 2-2 olarak belirledi.
Bu sonucun ardından Juventus 7, Rennes 5 puana yükseldi.