Olay, Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Akyazı Sahili'nde meydana geldi.
Sıcak havalar nedeniyle serinlemek için denize giren 17 yaşındaki Zekiyenur Kaçar, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.
Durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Olay yerine ulaşan ekipler tarafından sudan çıkarılan Kacar'a ilk müdahale sahilde yapıldı.
Daha sonra ambulansla Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kacar, kurtarılamadı..
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
KARNESİNİ ALACAKTI AMA...
Hayatını kaybeden Zekiyenur Kaçar'ın, Altınordu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi olduğu ve bugün (26 Haziran) karnesini almaya hazırlandığı öğrenildi.
Genç yaşta hayatını kaybeden Kaçar'ın ölümü ailesi, yakınları, okul arkadaşları ve eğitim camiasında büyük üzüntüyle karşılandı.