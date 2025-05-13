Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Perşembe günü Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşeceğini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İstanbul’a gelmesi halinde oraya geçeceğini duyurdu.

Zelenski, İstanbul’daki zirveye eski ABD Başkanı Donald Trump’ı da davet ettiklerini açıkladı. "Trump’ı davet ettik" diyen Zelenski, katılımın henüz doğrulanmadığını söyledi.

Zelenski, yapılacak görüşmelerin savaşın gidişatında belirleyici olabileceğini söyledi. "Eğer Putin İstanbul’a gerçekten gelirse, ben de orada olacağım" diyen Zelenski, doğrudan temas olmadan barışın mümkün olmadığını belirtti.

'PUTİN BENİMLE MÜZAKERE ETMEKTEN KORKUYOR'

Zelenski, "Putin ile görüşmek için herşeyi yapmaya hazırım. Ancak Putin barış, ateşkes ya da müzakere istemiyor. Putin benimle direkt müzakere etmekten korkuyor" diye konuştu.

Ateşkesi doğrudan Putin’le müzakere etmek gerektiğini vurgulayan Ukrayna lideri, "Ateşkes konusunu ancak Putin’le konuşmak anlamlı çünkü onu uygulama gücüne sahip tek kişi o" dedi.

Zelenski, gerçekleşmesi halinde İstanbul’daki olası görüşmelerin en önemli sonucunun ateşkes anlaşması olmasını beklediğini belirtti.

ZELENSKİ ATEŞKES BEKLİYOR

Görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması durumunda bunun Rusya’nın diplomasiye hazır olmadığını göstereceğini savundu.

Ukrayna tarafı, ABD’nin ve Avrupa Birliği’nin İstanbul görüşmeleri başarısız olursa Rusya’ya karşı güçlü yaptırım paketleri açıklamasını bekliyor.

Bunun yanında Ukrayna tarafı, ABD’nin ve Avrupa Birliği’nin İstanbul görüşmeleri başarısız olursa Rusya’ya karşı güçlü yaptırım paketleri açıklamasını bekliyor.

Zelenski, Çin’den 30 günlük ateşkese destek olabilecek sinyaller aldıklarını da dile getirdi. Bu tür bir destek, özellikle Batılı ülkelerle temasların yoğunlaştığı bir dönemde, küresel diplomasi açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.