Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Rus lider Vladimir Putin’e tonu sert, ancak amacı iyi niyetli olan bir mektup gönderdi.

Perşembe günü yazılan bu mektupta Zelenski yüzyüze barış görüşmeleri teklif etti. Bu hamle dört yılı aşkın süredir devam eden savaşı bitirmek için Avrupa ülkelerinin devreye girmesi ardından geldi.

Zelenski mektubunda "Ukrayna müzakereler süresince tam bir ateşkes ilan etmeye hazırdır. Biz Ukrayna’da kalıcı bir savaş istemiyoruz. Savaşsız bir hayatın sonsuz kat daha iyi olduğunu çok iyi biliyoruz ve buna ulaşmak istiyoruz" diye yazdı.

Bu çağrı Almanya, Fransa ve İngiltere gibi Avrupa’nın en büyük üç ekonomisinin yetkilileri tarafından da destekleniyor.

Avrupalı yetkililer Rusya ve Ukrayna’yı içerebilecek olası görüşmeleri gizlice tartışıyor. Zelenski'nin bu adımla Putin üzerindeki kamuoyu baskısını artırmayı hedeflediği belirtiliyor.

GÖRÜŞME TÜRKİYE'DE Mİ OLACAK?

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada bu girişimi memnuniyetle karşıladı.

Trump Ukrayna'nın hamlesi hakkında "onların bir görüşme hakkında konuşuyor olmalarından memnunum. Bence bunda bizim de büyük bir rolümüz oldu. Ancak bir araya gelmeleri harika olurdu. Bu işi bitirmeliler." dedi.

Cephedeki tıkanıklık ve Rus ordusunun artan kayıpları Avrupa ülkelerini harekete geçirdi. Kremlin cephesinde ise hareketlilik yaşanıyor.

Sözcü Dmitri Peskov Putin’in mektubu henüz okumadığını ancak bilgilendirileceğini söyledi. Peskov Zelenski’nin görüşmek istemesi halinde Moskova’ya gelebileceğini belirtti.

Ancak Zelenski Moskova seçeneğini kesin bir dille reddetti. Ukraynalı lider mektubunda görüşmenin üçüncü bir ülkede yapılması gerektiğini vurguladı.

Zelenski olası yerler arasında İsviçre, Türkiye veya Arap ülkelerini önerdi. Putin ise görüşmeleri sadece nihai anlaşma imza aşamasında kabul edeceğini sıklıkla dile getiriyor.

Rus lider ayrıca müzakereler sürerken bir ateşkes ilan edilmesine kesinlikle karşı çıkıyor.

UKRAYNA TOPRAK VERECEK Mİ?

Rusya lideri Putin daha önce Avrupalı liderlerin arabuluculuk yapma ihtimalini geri çevirmişti. Putin geçen yaz Alaska’da Donald Trump ile yaptığı toplantıda üzerinde çalışılan bir barış anlaşmasında ısrar ediyor.

Zelenski ise mektubunda Putin ve Trump arasında geçen bu şartları tamamen reddetti. Bahsi geçen bu şartlar Ukrayna’nın büyük toprak parçalarından vazgeçmesini içeriyordu.

Zelenski Avrupa’nın barış çabalarının mutlak bir parçası olması gerektiğini savundu. Ukrayna lideri mektubunda "Ukrayna ve Avrupa meselelerinin Anchorage kentinde kararlaştırılmadığını kendiniz de görebilirsiniz" dedi.

Zelenski Rusya’nın toprak taleplerini bir kez daha redderek topraklarını vermeyeceğinin altını çizdi. Zelenski mektubunu "Bugün var olan cephe hattı diplomasinin başlaması gereken asıl hattır" sözleriyle bitirdi.