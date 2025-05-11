Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İstanbul'da bir görüşmesini kabul etmeden önce tam ateşkesin sağlanması şartını koydu.

Rusya’ya 12 Mayıs’ta başlamak üzere koşulsuz bir ateşkesi kabul etme çağrısında bulundu.

Bu çağrı, Avrupalı müttefiklerinin 30 günlük ateşkes çağrısının hemen ardından geldi. Zelenski, ateşkesin sağlanması halinde Ukrayna’nın doğrudan müzakerelere hazır olduğunu söyledi.

TÜRKİYE GARANTÖR OLACAK

Bu esnada Rus devlet destekli Interfax haber ajansının bildirdiğine göre Kremlin dış politika yardımcısı Yuri Ushakov, Putin'in önerdiği Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin 2022 müzakerelerinin yanı sıra sahadaki durumu da dikkate alacağını söyledi.

Bu taslağa göre Ukrayna, Türkiye'nin de dahil olduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ülkelerden güvenlik garantisi alacak. Bu, bir saldırı durumunda bu ülkelerin müdahalesi anlamına geliyor.

Buna karşılık olarak Ukrayna, kaybettiği toprakların işgal altında olduğunu kabul edecek ve 'Rusça konuşan topluluklara ayrımcılık yapan' yasaları kaldıracak.

'ÖLDÜRMEYE DEVAM ETMENİN ANLAMI YOK'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pazar sabahı yaptığı açıklamada, Perşembe günü Türkiye’de doğrudan görüşmelere başlanmasını teklif etti.

Zelenski, bu öneriyi “Rusların savaşı bitirmeyi düşünmeye başlaması olumlu bir işaret. Her savaşın sona ermesinin ilk adımı ateşkestir. Öldürmeye devam etmenin hiçbir anlamı yok. Rusya’nın yarın, yani 12 Mayıs’ta başlayacak tam, kalıcı ve güvenilir bir ateşkesi onaylamasını bekliyoruz” sözleriyle değerlendirdi.

Zelenski’nin başdanışmanı Andriy Yermak, Telegram’da yaptığı paylaşımda “Önce ateşkes olmalı. Sonra diğer her şey konuşulabilir” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın savaşı sürdürme niyetini kelime oyunlarıyla gizlemeye çalıştığını belirtti. Yermak’a göre Moskova, gerçek niyetini açıkça ortaya koymalı ve ilk adım olarak silahları susturmalı.