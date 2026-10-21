Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna’nın toprak kaybını içeren bir barış anlaşmasını kabul etmeye hazır olup olmadığı sorulduğunda olumlu yanıt verdi.

Fox News'e konuşan Zelenski, bugün Steve Witkoff ve Vladimir Putin arasında yapılan görüşmeyi değerledirirken barışa yeşil ışık yaktı.

Muhabirin "şu anki cephe hattı boyunca bir barış anlaşmasını kabul eder misiniz?" sorusuna "evet" cevabını verdi.

Zelenski, “Evet, şu anda durumu dondurmamız gerekiyor ve bence bu, bu savaşı sona erdirmenin gerçek bir yolu,” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı, “her şeyi şu anki haliyle donduran ve Kiev’in ülkenin yüzde 75’ini veya daha fazlasını elinde tuttuğu bir barış anlaşmasını kabul edeceğini" söyledi.