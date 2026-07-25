Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Rusya'ya yönelik gece saatlerinde gerçekleştirdikleri hava saldırılarını değerlendirdi.

Rusya'nın ülkesine düzenlediği hava saldırılarına karşılık vermeye devam ettiklerini belirten Zelenskiy, operasyonlara ait olduğu ifade edilen görüntüleri de kamuoyuyla paylaştı.

Zelenski, Rusya'nın Kirov kentinde yer alan ve "füze bileşenleri üreten" tesisi tekrar hedef aldıklarını aktardı.

Ukrayna lideri, söz konusu tesisin Ukrayna sınırından yaklaşık 1200 kilometre mesafede bulunduğunu bildirdi.

Açıklamasında diğer hedeflere de değinen Zelenski; Yekaterinburg kentindeki bir lojistik merkezinin, Tümen şehrinde yer alan bir petrol rafinerisinin ve Rostov-Na-Donu şehrindeki bir yakıt deposunun da geceki saldırılarda vurulduğunu kaydetti.

Operasyonların denizdeki hedefleri kapsadığını da belirten Zelenski, Azak Denizi'ndeki bazı gemilere saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Hedef alınan unsurların niteliğine ilişkin bilgi veren Zelenski, "Bunlar özellikle İran ile askeri kargo taşımacılığında yer alan gemiler ve bir savaş gemisidir." ifadelerini kullandı.