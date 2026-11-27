Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ziyareti sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e sarılarak ondan "arkadaş" diye bahsetmesine tepki gösterdi.

BBC’ye konuşan Zelenski, Trump’ın bu tutumunu "tuhaf" olarak nitelendirerek Putin ile arkadaş olmayı Adolf Hitler ile arkadaş olmaya benzetti.

Zelenski verdiği demeçte, "Elbette bu ABD Başkanı'nın bileceği bir iş ama... bu tuhaf. O bir saldırgan ve bir katil. Arkadaş olamaz. Bu, İkinci Dünya Savaşı sırasında birinin Hitler hakkında onun iyi bir arkadaş olduğunu söylemesiyle aynı şey" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN 'DOSTUM' YORUMU

Donald Trump, bu ayın başlarında Çin’in güneydoğusundaki Shenzhen kentine yaptığı ziyarette, Xi Jinping ile gerçekleştireceği üçlü görüşmeler öncesinde Putin ile bir araya gelmişti.

Trump’ın bu görüşmede gülümseyerek Putin için "benim arkadaşım" demesi tepkilere neden oldu

Ardından Başkan'ın Truth Social platformunda iki liderin sarıldığı bir fotoğrafı "benim arkadaşım" notuyla paylaşması, Ukrayna ve Avrupalı müttefikleri arasında endişeye yol açmıştı.

KIEV-WASHINGTON HATTI GERGİN

Kiev ile Washington arasındaki ilişkiler, 2025 yılında Oval Ofis’te yaşanan gerilimden bu yana en çalkantılı döneminde.

ABD Başkanı Trump, Ukrayna’ya verilen desteği kısıtlarken, Ukraynalı mevkidaşına Moskova’nın petrol rafinerilerine yönelik saldırıları durdurma çağrısında bulundu ve Putin ile Rus yakıtı satın alma konusunda anlaşmaya vardı.

Diğer yandan Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ediyor. Özellikle Ukrayna’nın hayati altyapısını hedef alan Rus saldırıları sıklaşırken sivil can kayıpları da artıyor.

Ukrayna güçleri ise yerel karşı saldırılarla sınırlı ilerlemeler kaydederek Rusya’nın cephe hattındaki kazanımlarını büyük ölçüde durdurdu ve Kırım Köprüsü gibi kilit Rus hedeflerini vurdu.

TRUMP'IN TEMSİLCİLERİNDEN PUTİN'E ÖVGÜ

Moskova ile Kiev arasındaki görüşmelere arabuluculuk eden Trump’ın barış temsilcileri Jared Kushner ve Steve Witkoff, Kremlin’in söylemlerini tekrarlamakla suçlanıyor.

Tarafsız olduklarını savunan temsilcilerden Witkoff geçen ay Putin’i "insancıl" olarak överken, Kushner ise Rus liderden "siyasetin büyük ustası" olarak bahsetmişti.

Yaşanan gelişmeler üzerine Zelenski, ABD’yi "güç ve saygınlığa" sahip güçlü bir ülke olarak itibarına yakışır davranmaya çağırdı ve Kiev’in tüm müttefiklerinden Rusya üzerindeki baskıyı sürdürmelerini istedi.