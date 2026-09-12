Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Deutsche Welle'ye (DW) verdiği röportajda Rusya Lideri Vladimir Putin'e görüşme teklifinde bulundu.

Kanada'daki CFB North Bay askerî hava üssünde DW muhabiri Misha Komadovsky'nin sorularını yanıtlayan Ukrayna lideri, Putin'e ABD'nin Miami kentindeki G20 zirvesinde buluşmayı önerdi.

ABD'nin Putin'i Aralık ayındaki zirveye davet etmesi hâlinde kendisinin de Miami'ye gidip gitmeyeceği sorulan Zelenski, "Elbette giderim" yanıtını verdi.

Temas ihtiyacını vurgulayan Zelenski, "Buluşmak zorundayız, konuşmak zorundayız, kararlar almak zorundayız" dedi.

Görüşmede elde edilecek neticelere dikkat çeken Ukrayna lideri, "Mesele sözler değil. Ona ne söyleyeceğimin ya da onun bana söylemek istediklerinin bir önemi yok. Önemli olan sonuçlar. Hepsi bu" ifadelerini kullandı.

Kremlin cephesinden Putin'in zirveye katılımına dair henüz bir açıklama yapılmazken, iki lider Rusya'nın Şubat 2022'deki işgalinden bu yana hiç yüz yüze gelmedi. Putin ayrıca 2019 yılından bu yana G20 zirvelerine katılmadı.

TRUMP TEMSİCİLERİNİ GÖNDERMİŞTİ

Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner, geçen hafta Moskova'da Putin ile görüştükten bir gün sonra Kiev'de Zelenski ile bir araya geldi.

Ziyaret, iki temsilcinin savaşın başından bu yana Ukrayna'ya yaptığı ilk temas olarak kayıtlara geçti.

Temsilcilerin her iki başkenti de ziyaret etmesini "iyi bir sinyal" olarak nitelendiren Zelenski, ülkesinin savaşı sonlandırmaya yönelik müzakereler için iyi bir noktada olduğunu aktardığını belirtti.

Rusya'nın ayda 30 binden fazla asker kaybettiğini savunan Zelenski, bu durumun cephedeki küçük kazanımlar karşılığında ödenen "büyük bir bedel" olduğunu ifade etti.

Ülkesinin cephede geçen yıla kıyasla "çok daha güçlü" olduğunu vurgulayan Zelenski, "Bu nedenle müzakereler için iyi bir konumda olduğumuzu düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.