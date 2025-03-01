Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da tartıştıktan sonra sosyal meyda üzerinden ABD'ye, Trump'a ve ABD halkına teşekkür etti. Ukrayna'nın sadece barışa ihtiyacı olduğunu belirtti.

Tartışma esnasında Trump'ın Başkan Yardımcısı J.D. Vance, "Ukrayna, yardımlarından dolayı ABD'ye teşekkür etti mi?" sorusunu sormuştu.

Daha sonra basın açıklaması yapan Zelenski, "ülkesinin sesinin duyulmasının ve unutulmamasının çok önemli" olduğunu söyledi.

UKRAYNA'YI UNUTMAYIN

Zelenski, Washington'daki Ukrayna topluluğuyla yaptığı görüşmeden görüntüler eşliğinde paylaştığı mesajında, savaş devam ederken ve sonrasında Ukrayna'nın hatırlanması gerektiğini vurguladı.

Zelenski, "Ukrayna’nın sesinin duyulması ve kimsenin onu unutmaması bizim için çok önemli, ne savaş sırasında ne de sonrasında" dedi ve Ukrayna halkının yalnız olmadığını bilmesinin gerektiğini belirtti.

Ukrayna Başkanı, "Ukrayna’daki insanlar, çıkarlarının her ülkede ve dünyanın her köşesinde temsil edildiğini bilmelidir" ifadelerini kullandı.

YANLIŞ BİR ŞEY YAPMADIM

Zelenski, Oval Ofis'teki tartışmadan sonra Cuma akşamı Trump yanlısı Fox News kanalının sunucusu Bret Baier ile yaptığı röportajda, "Yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum," diyerek Trump'tan özür dilemeyeceğini belirtti.

Bu açıklamaların ardından Trump, ABD'nin Ukrayna'daki bazı projelerini durdurduğunu duyurdu ve "barış istediğinde dönebilir" açıklamasını yaptı.

Zelenski, röportajında Trump ve Amerikan halkına saygı duyduğunu ancak iki tarafın birbirini açık ve doğrudan anlaması gerektiğini ifade etti.

'BİZ BARIŞ İSTİYORUZ'

Fox News’a verdiği demeçte, tartışmanın kameralar önünde gerçekleşmemiş olmasının daha iyi olacağını belirterek, "Bu iyi olmadı, böyle bir tartışma her iki taraf için de iyi değil" dedi.

Trump ise Zelenski’nin "yanlış bir strateji izlediğini" söyledi. Trump, "ben barış istiyorum ama o sadece savaşmaktan bahsediyor. Çıkıp ‘Barış istiyorum’ demesi gerekiyor" diye konuştu.

Beyaz Saray yetkilileri ise Zelenski’nin Fox’a verdiği röportajı yetersiz buldu. Ukrayna lideri, barış istediğini ve savaşın sona ermesi için müzakerelere açık olduğunu vurguladı ve, "Ukraynalıların Rusya’ya bakışı değişmeyecek. Onlar bizim için katil. Bu, barış istemediğimiz anlamına gelmez. Ama gerçeklerin kabul edilmesini istiyoruz" açıklamasını yaptı.