Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasındaki görüşmede, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

İkili, Rusya ve Ukrayna'daki savaşa bir son vermek amacıyla yapılan İstanbul görüşmelerinin akıbetini konuşacak.

Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in teklifini kabul ederek ateşkes görüşmeleri için bugün İstanbul'a geldi. Ancak Zelenski, görüşmelerden iki gün önce "ancak Putin ile konuşacağını" söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı, Erdoğan'la yapacağı görüşme sonunda ve İstanbul'daki Rus ve ABD katılımına göre İstanbul'a geçip geçmemek konusunda bir karara varacak.

RUS DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ AÇIKLAMA YAPTI

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna ile olası bir barış anlaşmasına yönelik tutumunun, cephe hattındaki ilerlemelere paralel olarak değiştiğini söyledi.

İstanbul’daki olası görüşmelere ilişkin değerlendirmede bulunan Zakharova, “Ukrayna tarafı ne kadar hazır? Neye hazır? Bence bu, bugün İstanbul’da da dahil olmak üzere ortaya çıkacaktır” dedi.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın da 'İstanbul görüşmelerine katılabileceğini' açıklaması üzerine Putin'den bir yanıt gelmedi. Putin'in bugün veya yarın görüşmelere katılması beklenmiyor.