Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, cephe hattındaki Ukrayna birliklerinin Rus saldırılarını caydırmak amacıyla kullandığı, Elon Musk'a ait Starlink sistemine bağlı askeri ağ Starshield terminallerinin yeniden kısıtlandığını duyurdu.

Yaşanan durumun rastgele hatalardan kaynaklanmadığını vurgulayan Zelenski, Ukrayna güçlerine yönelik sistematik bir hız sınırı uygulandığını ifade etti.

Perşembe günü Telegram üzerinden bir paylaşım yapan Zelenski, "Birliklerimiz ne yazık ki birkaç gündür Ukrayna toprakları üzerinde, tüm cephe hattı boyunca ve geçici olarak işgal edilen bölgelerde ciddi Starshield kesintileri kaydediyor. Bu rastgele hatalar değil, bizim için sistematik bir hız sınırı" ifadelerini kullandı.

Saatte 161 kilometrenin (100 mil) üzerindeki hızlarda hizmetin kesildiğini belirten Zelenski, bu durumun Ukrayna'nın jet motorlu Rus insansız hava araçlarını önleme kabiliyetini zorlaştırdığını kaydetti.

Cephe hattındaki mevzilerde yüksek hızlı internete erişmek için milyarder Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in uydu ağına ve Starlink terminallerine güvenen Ukrayna'da, yüksek hızlarda yaşanan kesintilerin öncelikli olarak insansız hava araçlarına monte edilen Starlink terminallerini etkilediği bildirildi.

GÖRÜŞMELERLE PARALEL KISITLAMA

Söz konusu kısıtlamalar, Zelenski'nin Rusya ile bir barış anlaşması müzakerelerini ilerletmek amacıyla perşembe gününün ilerleyen saatlerinde Dublin'de ABD temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile yapacağı görüşmelere hazırlandığı bir dönemde ortaya çıktı.

Witkoff ve Kushner'in ise Rusya ve Ukrayna müzakerecilerinin Abu Dabi'de ABD öncülüğünde iki gün süren görüşmeler gerçekleştirmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmek üzere Moskova'da bulunduğu aktarıldı.

Ortaya çıkan bu son gelişme, Ukrayna'nın geçen ay SpaceX tarafından sağlanan sistemin kullanımında benzer kısıtlamalar bildirdiği dönemde yaşanan tartışmaların tekrarlanma ihtimalini gündeme getirdi.

EMİR MUSK'TAN MI GELİYOR?

Zelenski geçen ay Musk ve ABD Başkanı Donald Trump'ı, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı sona erdirecek bir anlaşmada Kiev'i taviz vermeye zorlamak amacıyla internet sisteminin hızını düşürme talimatı vermekle suçlamıştı.

Trump ise Starlink operasyonları için hız sınırı talimatı vermediğini söylemiş, ancak Zelenski'yi eleştirerek Ukraynalı liderle anlaşmanın Putin'le anlaşmaktan daha zor olduğunu ifade etmişti.

Musk da geçen ayki süreçte Ukrayna'yı sistemi saldırı amaçlı insansız hava aracı operasyonlarında kullanarak hizmet şartlarını ihlal etmekle suçlamış ve şirketin bu "açığı" kapattığını belirtmişti.

24 Ekim'de kaldırılan kısıtlamaların ardından perşembe günü yeniden açıklama yapan Zelenski, "Ne yazık ki önleme yöntemleri yeterli hıza ulaşamadığı için şimdiden isabetler yaşandı. Amerikan tarafıyla tüm koşulları netleştirmeye çalışıyoruz" dedi.