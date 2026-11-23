Ukrayna, pazar günü Libya açıklarında iki Rus gemisine yönelik insansız deniz araçlarıyla saldırı düzenlediğini açıkladı.

Operasyonda Rusya’nın en yeni gemilerinden biri olan Merkury korvetinin batırıldığı, silah taşımak için kullanıldığı belirtilen MV Angara adlı kuru yük gemisinin de vurulduğu bildirildi.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), operasyonda bir ana gemiden fırlatılan yedi adet yerli üretim insansız deniz aracının kullanıldığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski operasyonu "örnek nitelikte" olarak tanımlayarak, "Belirlenen sulardaki operasyonlarımıza devam ediyoruz. Rusya'nın saldırganlığına yanıt veriyoruz. Ukrayna silahlarını geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

'HİÇ BİR YERDE GÜVENDE DEĞİLLER'

Zelenski, yaklaşan bir insansız deniz aracı tarafından kaydedilen ve araçların Bingazi deniz üssünde demirli olan savaş gemisinin yan tarafına çarparak gece gökyüzünü aydınlatan büyük patlamalara yol açtığı görüntüleri paylaştı.

SBU tarafından yapılan ayrı bir açıklamada ise, "Ukrayna Ordusu, Rus donamasının ve lojistik ağlarının Karadeniz'in çok ötesinde bile güvende olmadığını bir kez daha göstermiştir" denildi.

Ukrayna'daki cephe hattından 2 bin 400 kilometre uzakta gerçekleştirilen bu saldırı, Kiev güçlerinin uzun menzilli operasyonlarının son halkası oldu. Ukrayna geçen hafta da Rusya işgali altındaki Kırım'a giden kilit bir ikmal hattı olan Kerç Köprüsü'nü ve Rusya'nın Baltık Denizi'ndeki Kaliningrad limanını vurmuştu.

PUTİN'İN SEVDİĞİ GEMİLER BATTI

Doğu Libya'daki yetkililer, pazar günü erken saatlerde Bingazi sakinlerinin deniz üssünde şiddetli patlamalar duyduğunu ve alevler gördüğünü, olay yerine sevk edilen sivil savunma ekiplerinin yangını söndürdüğünü açıkladı.

Yapılan açıklamada, gemi veya yükü hakkında ayrıntı verilmezken, Merkury'nin Rusya ile doğu merkezli Libya hükümeti arasındaki iş birliği anlaşması kapsamında yakıt ikmali ve malzeme temini için limana yanaştığı belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gemiye özel bir ilgi gösterdiği biliniyordu. 2019 yılında geminin inşa edildiği St. Petersburg tersanesini gezen Putin, gemiye adını bizzat kendi vermişti.

2023 Donanma Günü geçit töreninde 30 yeni gemi arasından Merkury'yi öne çıkaran Putin, gemiyi Rusya'nın "donanma gücünü istikrarlı bir şekilde artırdığının" kanıtı olarak göstermişti.