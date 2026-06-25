2022 yılının sonbaharında Kuzey Denizi'nde gerçekleşen ve milyarlarca dolarlık Nord Stream doğal gaz boru hatlarının imhasıyla sonuçlanan sabotaj operasyonunun bilinmeyen detayları gün yüzüne çıktı.
Araştırmacı gazeteci Bojan Pancevski'nin "The Nord Stream Conspiracy" (Nord Stream Komplosu) adlı yeni kitabında yer alan bilgilere göre Ukraynalı özel harekat ekibi, boru hattını patlatma görevini gerçekleştirmeden önce sıradışı bir bahane hazırladı.
Buna göre ekip, bir yat kiralayarak "su altı temalı bir +18 film çekmek için" hazırlık yaptıklarını sosyal medya üzerinden duyurdu.
Ekip, sözde filmi çekmek için "kamera ve ışık ekipmanlarını" gemiye yükledi. Ancak dev kutular ve çantalarda taşınanlar, kilolarca plastik patlayıcıydı.
ZELENSKİ'NİN HABERİ BİLE YOKThe Telegraph gazetesinin aktardığına göre, doğrudan operasyona katılan kişilerin ifadelerine dayandırılan "Çap Operasyonu" kod adlı bu gizli görev, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin doğrudan emirlerinden ziyade derin devlet içinde faaliyet gösteren küçük bir ağ tarafından yönetildi.
Sovyet dönemi askeri istihbarat subayının yönetimindeki dört erkek ve bir kadından oluşan gizli ekip, Almanya'nın Baltık kıyılarına gönderildi.
Batı Avrupa'da sınırlı deneyimi olan operasyon komutanı, Alman ya da İsveç makamları tarafından durdurulmaları halinde yetişkin filmi çektiklerini söylemelerinin şüpheleri önleyeceğini savundu.
Bu kurgu daha sonra turistik dalış hikayesiyle değiştirildi. Ancak ekibin sabotaj hazırlıkları yavaşlamadan devam etti.
Ekibin asıl hedefi, Rusya'dan Almanya'ya ucuz doğal gaz taşımak için inşa edilen hatları imha etmek amacıyla Baltık Denizi'nin 80 metre derinliğine inmekti.
Bu amaçla, aralarında daha önce bir erotik derginin kapağında yer almış "Freya" kod adlı bir sivil kadın dalgıcın da bulunduğu Ukrayna'nın vatansever Karadeniz dalış topluluğundan uzman siviller seçildi.
Ekip, patlayıcıları oksijen tüplerine gizleme egzersizlerini Ukrayna'daki terk edilmiş taş ocaklarında gerçekleştirdi.
20 MİLYAR DOLARLIK HASAR VERDİLER
Ekip üyeleri, hazırlıkların ardından minibüs ile Almanya'ya seyahat ederek batık araştırması yapma bahanesiyle yerel bir marinadan tekne kiraladı.
26 Eylül 2022 tarihinde, Danimarka'nın Bornholm adası açıklarında dört farklı noktada zaman ayarlı patlayıcılar, Rusya'dan Avrupa'ya petrol taşıyan boru hattını yok etti.
Patlamalar sonucu dört boru hattından üçü onarılamayacak şekilde hasar gördü ve atmosfere 350 bin ton metan gazı salındı. Toplamda 20 milyar dolarlık hasar meydana geldi.
Olayın ardından başlatılan büyük jeopolitik soruşturmada ilk şüpheler Kremlin ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) üzerinde yoğunlaşsa da Alman polisi, marina görüntüleri ve binlerce hız kamerası fotoğrafını inceleyerek saldırıyı Ukraynalı dalış ekibiyle ilişkilendirdi.
"General" ve "Albay" kodadlı iki üst düzey askeri yetkili tarafından planlanan operasyonla ilgili olarak Berlin'de yargılama süreci siyasi hassasiyetler nedeniyle sınırlı ilerliyor.
Ukrayna'nın ana askeri destekçilerinden biri olan Almanya'da şu ana kadar sadece İtalya'da tutuklanan bir gemi kaptanı gözaltına alınırken, Polonya'nın ise Alman savcıların ek tutuklama kararlarına yardımcı olmaya aktif olarak direndiği belirtiliyor.