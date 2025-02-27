ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Cuma günü Washington’a geleceğini ve nadir toprak elementleri konusunda tarafların mutabık olduğu bir anlaşmayı imzalayacağını açıkladı.

Zelenski, anlaşmanın başarısının yapılacak görüşmelere ve ABD’nin sağladığı yardımlara bağlı olduğunu belirtti.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, Zelenski'nin imzalayacağı dökümanı bir “ön anlaşma” olarak tanımladı. Bu plana göre Kiev, mineral kaynaklarından elde edilen gelirin bir kısmını ABD ile ortak kontrol edilen bir fona aktaracak.

Ukrayna, Trump’ın Rusya ile savaşı hızla sona erdirme çabalarına güçlü destek sağlamasını bekliyor. Ukrayna, 500 milyar dolar değerindeki anlaşmayı Cuma günü imzalayacak.

UKRAYNA'NIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAYACAK

Trump, Zelenski’nin Washington ziyaretinde nadir toprak elementleri ve diğer konular üzerine anlaşma imzalayacağını söyledi. Ancak güvenlik garantileri konusunda geniş kapsamlı taahhütler vermeyeceğini açıkça belirtti.

Kiev, bu anlaşmayı ABD’den güvenlik garantileri almak için bir fırsat olarak görüyor. Trump ise ABD’nin sağladığı yardımların karşılığında bir ödeme olarak nitelendiriyor.

Trump, “Çok fazla güvenlik garantisi vermeyeceğim. Avrupa’nın bunu yapmasını sağlayacağız” dedi ancak detay vermedi.

Trump, AB'nin Ukrayna - Rusya sınırında bir barış gücü konuşlandırabileceğini söylüyor, ancak Rusya bu öneriyi kesin bir dille reddediyor.

Zelenski, ise günlük video konuşmasında Trump ile yapacağı görüşmenin güvenlik garantilerinin önemine odaklanacağını vurguladı.

Zelenksi, “Rusya’nın artık başka milletlerin hayatlarını mahvedemeyeceğinden emin olmalıyız” dedi ve ABD yardımlarının devam etmesinin hayati olduğunu belirtti.

Ukrayna Başkanı, “Amerikan yardımlarının durmaması hepimiz için önemli. Barış yolunda güç göstermek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

ZELENSKİ HALA UMUTLU

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, geçen hafta Ukrayna’ya yeni bir fon sağlanması için Kongre’de bir istek bulunmadığını söyledi. Trump ise Zelenski’yi “diktatör” olarak nitelendirmiş ve Rusya ile barış konusunda hızlı hareket etmezse ülkesini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağını söylemişti.

Zelenski, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, mevcut taslak anlaşmanın Ukrayna’yı geçmişte sağlanan askeri yardımların borçlusu gibi göstermemesi gerektiğini belirtti.

Zelenski, “Bu anlaşma gelecekteki güvenlik garantilerinin bir parçası olabilir. Ancak bir anlaşma sadece bir anlaşmadır. Daha geniş bir vizyonu anlamamız gerekiyor. Bu anlaşma büyük bir başarı olabilir ya da sessizce geçiştirilebilir. Bu başarı Trump ile yapacağımız görüşmeye bağlı” ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın ABD’nin Ukrayna’ya güvenlik garantileri sunmasını sağlayarak gelecekteki Rus saldırılarına karşı koruma oluşturmasını umduğunu dile getirdi.

Trump, ABD’nin Ukrayna’ya 350 milyar dolar gönderdiğini iddia etti ancak bu rakama nasıl ulaştığını açıklamadı. Kongre, Rusya’nın 2022’de Ukrayna’yı işgal etmesinden bu yana 175 milyar dolarlık yardım onayladı.