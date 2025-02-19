Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD’yi Vladimir Putin’in siyasi izolasyondan çıkmasına yardımcı olmakla suçladı ve Donald Trump’ın Moskova tarafından yaratılan bir "bilgi kirliliği dünyasında” yaşadığını söyledi.

Trump’ın ABD’nin Ukrayna’ya 500 milyar dolar verdiği yönündeki iddiasını reddeden Zelenski, Kiev’in bu borcu maden arama anlaşmalarıyla ödemesi gerektiği fikrini ciddiye alınamayacak bir öneri olarak nitelendirdi.

Ukrayna Başkanı, “Hepimiz zafer istiyoruz. Trump’ın kazanmasını, Ukrayna’nın kazanmasını, hepimizin başarılı olmasını istiyoruz ama burada hiçbir şey net değil. Ben Ukrayna’yı koruyorum. Ülkemizi satamam” ifadelerini kullandı.

'UKRAYNA HALKIYLA KONUŞSUN'

ABD’nin Ukrayna özel temsilcisi Keith Kellogg’un Kiev’de görüşmelere başlamaya hazırlandığı sırada Zelenski, Trump'ın temsilcisinin bombalanan şehirleri ziyaret etmesi ve halkın savaşa dair görüşlerini dinlemesi gerektiğini söyledi.

Zelenski, “Gidip insanlarla konuşmalı. Halk kendi başkanına mı güveniyor, yoksa Putin’e mi? Trump hakkındaki son açıklamalarından sonra insanlar ne düşünüyor, bunu da sormalı” dedi.

Kellogg’un Kiev’in yıkıma uğrayan mahallelerini ziyaret etmesi gerektiğini belirteren Zelenski, “Başkentimizin yüzde 20 ila 30’u yok edildi. Bunu kendi gözleriyle görmesi önemli” diye konuştu.

Başkan, “Sonra ben de onunla cephe hattına gitmeye hazırım. Oraya gidelim, askerlerle konuşsun” ifadelerini kullandı.

TRUMP, ZELENSKİ'Yİ SUÇLADI

Zelenskiy, Rusya’nın savaşın “asıl suçlusu” olduğunu ve dünya liderlerinin Moskova’nın sorumluluğunu göz ardı etmemesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Trump, Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinde düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna’nın Riyad’daki ABD-Rusya görüşmelerine davet edilmediği yönündeki eleştirilerini reddetti.

Trump, “Bu savaşı bitirebilecek gücüm olduğuna inanıyorum ve şu an işler gayet iyi gidiyor. Ama bugün duydum ki ‘Bizi davet etmediler’ demişler. Üç yıldır oradasınız” dedi ve "bu savaşı bitirmeliydiniz. Hatta başlamasına izin vermemeliydiniz. Anlaşma yapabilirdiniz. Ben Ukrayna için bir anlaşma yapabilirdim” diye ekledi.

Trump, Riyad’daki ABD-Rusya görüşmelerinin ardından bir barış anlaşmasına varılabileceğine dair daha fazla güven duyduğunu söyledi.

“Görüşmeler çok iyi geçti” diyen Trump, “Rusya bir şeyler yapmak istiyor. Bu vahşi barbarlığı durdurmak istiyorlar” ifadelerini kullandı.

Trump’ın açıklamaları, Rus güçlerinin Ukrayna’nın Odessa kentini gece boyunca yoğun hava saldırılarıyla hedef almasının hemen ardından geldi. Saldırılar sırasında bir çocuk kliniği ve anaokulu vurulurken, kentin büyük bir bölümü elektriksiz kaldı.