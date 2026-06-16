Dünyanın en zengin yedi ülkesini bir araya getiren G7 Liderler Zirvesi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Trump'ın dedikodusunu yaparken açık mikrofana yakalandı.

Küresel sorunların masaya yatırıldığı kritik zirveye katılan Zelenski'yi ev sahibi Macron karşıladı.

Zirvenin yapıldığı Hotel Royal'in bahçesinde baş başa yürüyen iki lider, mikrofonlarının açık olduğunu fark etmeyerek ABD Başkanı Donald Trump ile nasıl başa çıkacaklarını canlı yayında tartıştı.

İngilizce konuştukları anlaşılan ikilinin sohbetinde, ev sahibi Macron'un bir gün önce Trump ile yaptığı özel görüşmeyi kastederek, "Dün Başkan Trump ile görüşme çok zorlu geçti" ifadelerini kullandı.

Macron, Zelenskiy'e Trump ile ikili bir görüşme planlayıp planlamadığını sordu. Zelenski ise pazar günü yaptığı telefon görüşmesinde böyle bir talepte bulunduğunu, ancak toplantının henüz kesinleşmediğini dile getirdi.

Bunun üzerine Macron'un Ukraynalı mevkidaşına, "Tamam, bunu ben ayarlarım" şeklinde yanıt vererek devreye gireceğini belirtmesi dikkat çekti.

TRUMP OTURUMA GEÇ GELDİ

Avrupalı liderler bir süredir Washington'un Kiev'e olan desteğini artırması ve olası bir barış sürecinde Ukrayna'nın taleplerinin arkasında durması için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.

Ancak, ikinci kez başkanlık koltuğuna oturduğundan beri Zelenski'yi sert dille eleştiren ve Ukrayna savaşının başlamasından doğrudan onu sorumlu tutan Trump'ın zirvedeki tavırları gerilimi yansıttı.

Beyaz Saray yetkilileri zirve öncesinde Trump'ın Zelenskiy ile özel bir görüşme planlamadığını duyurmuştu.

ABD Başkanı, Ukrayna oturumuna da yaklaşık 50 dakika gecikmeli olarak katıldı. Toplantı salonuna Macron ve Zelenski'den sonra giriş yapan Trump'ın, toplantı öncesi iki liderle planlanan özel görüşmeye katılmadığı, salonda Zelenski ile yalnızca ayaküstü kısa bir temas kurduğu gözlemlendi.