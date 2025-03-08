Zelenskiy, Twitter (X) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kiev’de İngiliz ve Ukraynalı diplomatlar arasında gerçekleştirilen verimli toplantıya da değindi ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesini hızlandıracak diplomasi yöntemlerinin tartışıldığını belirtti.

"Barış İçin Kararlıyız"

Zelenskiy, Ukrayna'nın savaşın en kısa sürede adil ve kalıcı bir barışla sonlandırılması için kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti. Ayrıca, Suudi Arabistan'da Pazartesi günü resmi temaslarda bulunacağını, Salı günü ise Ukrayna ve ABD heyetlerinin bir araya geleceğini duyurdu.

Ukrayna Heyeti

Zelenskiy, Suudi Arabistan’daki görüşmelerde Ukrayna’yı şu isimlerin temsil edeceğini belirtti: