Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ı ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile Kopenhag Üniversitesinde düzenlenen canlı yayına katıldı. Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ukrayna lideri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de ABD, Ukrayna ve Avrupalı temsilciler arasında gerçekleştirilen temaslara da değindi.

'GÜVENLİK ÇERÇEVESİ HAKKINDAYDI'

Abu Dabi'deki heyetiyle görüştüğünü aktaran Zelenskiy, Rus tarafıyla yapılan görüşmelerin kolay ilerlemediğini belirterek, "Az önce Abu Dabi'deki ekibimle görüştüm. Ruslarla işler zor. Görüşme esir değişimi dahil güvenlik çerçevesi hakkındaydı" dedi.

'PUTİN İLE 40 KİŞİ KONUŞAMAZ'

Rusya ile ABD arasında yürütülecek temaslarda Avrupa'nın nasıl temsil edileceği konusunun netleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, Avrupa ülkelerinin ortak bir isim belirlemesinin önemine dikkat çekti.

Zelenskiy, "Avrupa'yı kimin temsil edeceğine karar verilmeli. Herkes Avrupa'yı temsil etmek ister. Avrupa'nın duruşu çok önemli. Ama 40 kişi Putin ile konuşamaz" ifadelerini kullandı.

Danimarka Başbakanı Frederiksen de Ukrayna'nın öncelikli ihtiyacının hava savunma sistemleri olduğunu söyledi. Avrupa adına temsilci belirlenmesi konusunun ayrıca ele alınacağını kaydeden Frederiksen, böyle bir görevi kendisinin üstlenmek istemediğini dile getirdi.

'AVRUPA'YI KORUMAKLA DA İLGİLİ'

Danimarka'nın Ukrayna'ya verdiği desteğe ilişkin konuşan Frederiksen, ülkesinin savaş karşısındaki tutumunun yalnızca Ukrayna ile dayanışmadan ibaret olmadığını, Avrupa'nın güvenliği açısından da önem taşıdığını belirtti.

Frederiksen, "Birilerinin ön saflarda olması gerekiyor. Bu sefer tarihin doğru tarafında olmaya karar verdik. Bu sadece dayanışma da değil aynı zamanda Avrupa'yı korumakla da ilgili" değerlendirmesinde bulundu.