Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında ABD'nin New York kentinde bulunan Türkevi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zelenskiy, toplantının verimli geçtiğini belirtti.

ÜÇLÜ ZİRVE İÇİN TÜRKİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderler düzeyinde gerçekleştirilecek üçlü toplantıya Türkiye'nin ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu kendisine ilettiğini aktaran Zelenskiy, bu öneriye olumlu yaklaştıklarını ifade etti.

Zelenskiy, Türkiye ve Erdoğan ile ilişkilerinin iyi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı (Erdoğan) böyle bir toplantıyı organize edebilirse Türkiye'de yapılması fikrini destekleriz. Türkiye ve Cumhurbaşkanı ile iyi ilişkilerimiz olduğunu her zaman dile getirdik. Dolayısıyla böyle bir zirveye gelmeye hazır olacağız. Böyle bir zirve faydalı olabilirse, barış getirebilir"

TİCARET HEDEFİ 10 MİLYAR DOLAR

Ukrayna Devlet Başkanı, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ekonomik ilişkilere de değindi. İki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın Ukrayna Parlamentosu tarafından onaylandığını hatırlatan Zelenskiy, ticaret hacminin artırılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Zelenskiy, "Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini 1 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarmaya karar verdik. Bu yönde ilerliyoruz ve çok iyi sonuçlarımız var" dedi.

KARADENİZ'DEKİ GÜVENLİK GÜNDEMDE

Erdoğan ile görüşmede Karadeniz'deki güvenlik başlığının da ele alındığını aktaran Zelenskiy, bölgedeki güvenliğin gıda güvenliği açısından da önem taşıdığını kaydetti.