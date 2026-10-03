Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın çeşitli bölgelerindeki askeri hedeflere yönelik saldırılar düzenlediklerini açıkladı. ‘GÜNLÜK YAŞAMI ETKİLEYEN SALDIRILAR’ Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın son 24 saatte Ukrayna'ya yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rus güçlerinin sivil yerleşimlerin yanı sıra demir yolu ve enerji altyapısını da hedef aldığını belirten Zelenskiy, saldırıların günlük yaşamı etkileyen unsurlara yöneldiğini ifade etti. İHA SALDIRISI DÜZENLENDİ Kiev'de Dinyeper Nehri üzerindeki Kuzey Köprüsü'nün hedef alındığını aktaran Zelenskiy, Odessa bölgesindeki Çernomorsk Limanı'nda da bir geminin İHA saldırısına uğradığını bildirdi. ‘FÜZE BİRLİĞİNİN MEVZİLERİNE ULAŞTI’ Ukrayna'nın Rus saldırılarına karşılık vermeyi sürdürdüğünü belirten Zelenskiy, uzun menzilli silahlarla Rusya'nın savaş kapasitesine katkı sağlayan tesislerin hedef alındığını söyledi. Zelenskiy, saldırıların Rusya'nın Samara bölgesindeki hedeflerin yanı sıra Bryansk bölgesinde konuşlu “İskender” füze birliğinin mevzilerine ulaştığını öne sürdü. Karadeniz'de de yeni sonuçlar elde edildiğini belirten Zelenskiy, paylaşımında Rusya'daki hedeflere yönelik olduğu belirtilen saldırılara ait görüntülere yer verdi.

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