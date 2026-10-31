Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da bir araya geldi. Zelenskiy, Erdoğan'la görüşmenin ardından Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne gitti.
BİR SAAT SÜRDÜ
Balat'taki patrikhaneyi ziyaret eden Zelenskiy, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile yaklaşık bir saat görüştü.
BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından Zelenskiy ve Patrik Bartholomeos, basın mensuplarına görüntü verdi. Ukrayna Devlet Başkanı, ziyaretinin ardından çevrede alınan geniş güvenlik önlemleri eşliğinde patrikhaneden ayrıldı.