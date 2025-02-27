Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile bir araya geldi. Zelenskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, görüşmenin detaylarını paylaştı.

Zelenskiy, görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme yöntemleri, Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlanması ve Avrupa'nın güvenliği üzerine konuştuklarını belirtti. Ayrıca, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonu ve İrlanda'nın Ukrayna'da mayın temizleme koalisyonuna katılımı gibi önemli meseleler ele alındı.

Görüşme sırasında, "Food from Ukraine" (Ukrayna'dan Gıda) Programı hakkında da konuşuldu. Zelenskiy, İrlanda'nın bu programa nasıl dahil olabileceği konusunda bilgi verdi.

Zelenskiy, İrlanda'nın Ukrayna'ya verdiği destek için teşekkür etti. Görüntülerde ise Zelenskiy'nin ABD'ye giderken İrlanda'nın Shannon Havalimanı'na geldiği ve burada Başbakan Martin tarafından karşılandığı anlar yer aldı.