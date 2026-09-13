Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de Rus haber ajansı Tass’a açıklamalarda bulundu. ‘MOSKOVA’YA GELEBİLİR’ Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD’nin Miami şehrinde Aralık ayında düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'nde görüşmek istediği” yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, “Eğer Putin ile gerçekten görüşmek istiyorsa Moskova’ya gelebilir. Putin, bunu daha önce de söylemişti” şeklinde konuştu. Sözcü Peskov, Putin’in zirveye katılıp katılmayacağının ise belirsiz olduğunu söyledi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.