Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin önemli olduğunu belirtti. Zelenskiy, "New York'ta buluşmak üzere anlaştık ve bu görüşme pek çok şeyi değiştirebilir. Diplomatik bir dinamik mevcut" ifadelerini kullandı.

Görüşmede pek çok konuyu ele alma fırsatı bulduklarını aktaran Zelenskiy, Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'in kısa süre önce Kiev'i ziyaret ettiğini hatırlattı.

"CİDDİ ADIMLAR ATMAYA HAZIRIZ"

Zelenskiy, "Barış yolu bir numaralı öncelik. Gerilimi azaltacak adımların yanı sıra enerji, gıda ve insan hayatının korunması gibi temel güvenlik konularına ilişkin fikirler mevcut. Amerikan ekibiyle çalışıyoruz ve ciddi adımlar atmaya hazırız." dedi.

Zelenskiy, Trump'a Rusya hükümeti ve devlet şirketlerine yaptırım uygulanmasını, Rusya'dan enerji ithal eden ülkelere ise tarifeler getirilmesini öngören yasa tasarısını imzaladığı için teşekkür etti.