Rusya ile savaşın ortasında mali kaynak arayışını sürdüren Ukrayna, ABD'den beklediği 16 milyar dolarlık yardımın peşini bırakmıyor.

WASHİNGTON İLE TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD eski Başkanı Joe Biden döneminde onaylanan ancak henüz ülkesine aktarılmayan yardım paketinin yeniden gündeme getirilmesi için Washington yönetimiyle temaslarını sürdürüyor.

‘MÜCADELE ETMEMİZ GEREKİYOR’

Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Zelenskiy, söz konusu paranın alınabilmesi için mücadele etmeleri gerektiğini vurguladı.

‘MUTLAKA GÜNDEMDE TUTULACAK’

Dondurulan yardımın önceki anlaşmalar ve kararlar doğrultusunda mutlaka gündemde tutulacağını belirten Zelenskiy, "Bunun üzerinde çalışmalıyız. Önceki anlaşmalar ve kararlar uyarınca 16 milyar doların dondurulduğu ve 16 milyar doların sağlanmadığı konusunu mutlaka gündeme getirmeliyiz" ifadelerini kullandı.