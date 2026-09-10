Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Norveç kamu yayın kuruluşu NRK’ye yaptığı açıklamada, Zelenskiy’yi taşıyan uçağın Moldova’dan havalandığı sırada bir İHA tarafından vurulmaktan kıl payı kurtulduğunu söyledi.

'YAŞADIĞI GERÇEK BU'

DW’de yer alan habere göre Norveç Başbakanı, olayın Zelenskiy’nin yaşadığı gerçek bir tehlike olduğunu ifade ederken "Uçağı Moldova'dan kalkarken neredeyse bir insansız hava aracı tarafından vuruluyordu. Yaşadığı gerçek bu” ifadelerini kullandı.

MOLDOVA HAVA SAHASI GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Zelenskiy’nin Oslo seyahati sırasında Moldova hava sahasında İHA alarmı yaşanmış, Moldova hükümeti tarafından yapılan açıklamada, insansız hava aracı uyarısı nedeniyle hava sahasının geçici olarak kapatıldığı ve Zelenskiy’nin uçuşunun bu nedenle geciktiği belirtilmişti.

Moldovalı yetkililer, bir Rus İHA’sının ülke topraklarına düşmesinin ardından Zelenskiy’nin uçağının kalkış yapabildiğini açıklamıştı.