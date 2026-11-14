Ukrayna basınında yer alan haberlere göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yerli ve yabancı gazetecilerle düzenlediği toplantıda savaşın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD, Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen üçlü görüşmelere değinen Zelenskiy, Avrupa ülkelerinin de müzakere sürecine dahil edilmesi gerektiğini ifade etti. Avrupa'yı görüşmelerde hangi temsilcilerin temsil edeceğine ilişkin temasların sürdüğünü belirtti.

PUTİN'İN ATEŞKESE SICAK BAKMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Üçlü görüşmelerde Rusya'ya enerji altyapılarına yönelik saldırıları durdurma ve denizde ateşkes sağlama önerisinde bulunduklarını aktaran Zelenskiy, Moskova yönetiminin bu tekliflere yaklaşımını eleştirdi. Ukrayna lideri, "Putin şahsen ateşkesi desteklemiyor" ifadelerini kullandı.

DONBAS İÇİN NATO ŞARTI GÜNDEME GELDİ

Görüşmelerde Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusunun da masaya yatırıldığını belirten Zelenskiy, ülkesinin herhangi bir bölgesinden çekilmeyeceğini yineledi.

Zelenskiy, ABD'li yetkililerin Ukrayna'nın NATO üyeliği karşılığında Donbas'tan vazgeçip vazgeçmeyeceğini sorduklarını aktararak, "Defalarca söyledim. Ukrayna geri çekilmiyor ve topraklarını teröristlere teslim etmiyor. Amerikalılar sordular, 'Ukrayna NATO'ya katılırsa, Donbas'tan ayrılacak mı?' diye. Bu bir ilkti" dedi.

Toprak bütünlüğünü ilgilendiren kararların Ukrayna halkının görüşü alınarak değerlendirilmesi gerektiğini savunan Zelenskiy, böyle bir teklifin gündeme gelmesi halinde toplumla açık bir diyalog kuracağını söyledi. Ancak bu görüşmelerin işgal altındaki bölgelerin Rusya'ya ait olduğunun tanınması anlamına gelmeyeceğinin altını çizdi.

TARAFSIZLIK STATÜSÜNE KAPIYI KAPATTI

Ukrayna'nın anayasal düzenlemesine tarafsızlık statüsünün eklenmesine de karşı çıkan Zelenskiy, böyle bir adımın ülkesine kalıcı güvenlik sağlamayacağını dile getirdi.

Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'nın uzun vadede tarafsız kalmasını beklemesinin gerçekçi olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Eğer Putin, Ukrayna'da tarafsızlığın kalıcı olacağını varsayıyorsa, bu gerçekleşmeyecektir. Sonuçta, zaten NATO üyesi değiliz. Eğer tarafsızlık genel olarak NATO üyesi olmamayı gerektiriyorsa, zaten bu durumdayız. Peki uzun vadede güvenliğimiz için ne işe yarayacak?"

KONSTANTİNİVKA İÇİN ATEŞKES TALEBİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Zelenskiy'nin gündemindeki bir diğer konu ise Donetsk bölgesinde bulunan Konstantinivka şehri oldu. Rusya'nın kentte insani yardım operasyonu gerekçesiyle geçici ateşkes istediğini açıklayan Ukrayna lideri, bu talebin arkasında farklı bir amaç bulunduğunu savundu.

Rusya'nın kenti askeri yollarla ele geçiremediğini ileri süren Zelenskiy, Moskova'nın ateşkes talebini Ukrayna birliklerinin bölgeden çekilmesini sağlama girişimi olarak değerlendirdi.