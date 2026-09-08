Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Kiev'deki "Mi-Ukrayna" televizyon kanalının binasına İHA ile saldırı düzenlediğini duyurdu.

Zelenski, saldırıyı "Rusya'nın gerilemesinde yeni bir sayfa" olarak değerlendirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ukrayna başkanı, saldırının gündüz saatlerinde gerçekleştiğini belirtti.

Gazetecilerin "Birleşik Haberler" ulusal telemaratonu kapsamında canlı yayında olduğu sırada televizyon kanalının binasına İHA ile saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Saldırı nedeniyle kanal binasının bir bölümünün yıkıldığı, olayın ardından bölgeye ekiplerin sevk edildiği ve Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi ekiplerinin çıkan yangına müdahale ettiği bildirildi. Olayda 5 kişi yaralandı.

ZELENSKİ'DEN SERT TEPKİ

Zelenski, Rusya'nın medya kuruluşlarını hedef almasını eleştirerek, Avrupa ve dünyanın saldırıya tepki göstermesi gerektiğini belirtti.

Ukrayna'ya ve Ukraynalıların hayatına yönelik saldırıların cezasız bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Zelenski, başka bir paylaşımında ise Rusya'nın Kiev-Sumi seferini yapan yolcu trenine İHA ile saldırı düzenlediğini açıkladı. Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi, saldırıda can kaybı yaşanmadığını ve trende bulunan 90 yolcunun tahliye edildiğini bildirdi.