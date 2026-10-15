Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Andy Burnham ile Londra’da gerçekleştirdiği görüşme öncesinde İngiliz gazeteci Piers Morgan’a röportaj verdi. Röportajda, Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği dizel yakıt anlaşmasını ve enerji alanında ateşkes sağlanmasına yönelik girişimleri değerlendirdi.

‘GÜÇLÜ BİR ORTAĞIMIZI KAYBEDİYORUZ’

Trump’ın Rusya ile yaptığı anlaşmanın kendisinde ihanet hissi yaratıp yaratmadığı sorulan Zelenskiy, durumun daha karmaşık olduğunu belirtti. Ukrayna’nın önceliğinin varlığını sürdürmek olduğunu vurgulayan Zelenskiy, ülkesinin hayatta kalabilmesi için güçlü kalması gerektiğini söyledi.

Dizel yakıt anlaşmasını üzücü bulduğunu dile getiren Zelenskiy, “Güçlü bir ortağımızı kaybediyoruz” dedi.

Ukrayna’nın bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini belirten Zelenskiy, “Zayıf olamayız, aksi takdirde hayatta kalamayız. Ülkemizi satmıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘BU, BİZİM İÇİN BİR İŞ MESELESİ DEĞİL’

Rusya ile yapılan anlaşmanın Ukrayna açısından yalnızca ekonomik bir konu olmadığını ifade eden Zelenskiy, meselenin ülkesinin geleceği ve halkının yaşamıyla doğrudan bağlantılı olduğunu kaydetti.

Zelenskiy, “Bizim için bu bir iş meselesi değil, hayatımızla ilgili. Bu bizim ülkemiz, bedenimiz, evimiz ve çocuklarımız. Bu bizim için çok önemli” diye konuştu.

Trump’ın Ukrayna ile Rusya arasındaki tutumunu da eleştiren Zelenskiy, ABD Başkanı’nın tarafsız kalmasına karşı olmadıklarını ancak yanlış tarafta yer almaması gerektiğini savundu.

Ukrayna lideri, “Ortada durmasına itirazımız yok ancak ortadaysanız ortada kalmalısınız, yanlış tarafta değil” değerlendirmesinde bulundu.

Trump’ın danışmanlarının konuya ilişkin yaklaşımını da eleştiren Zelenskiy, bu tutumun tarihin doğru tarafını temsil etmediğini ileri sürdü.

TRUMP, RUSYA’YA YÖNELİK YAPTIRIMLARI GEÇİCİ OLARAK ASKIYA ALMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim’de yaptığı açıklamada, küresel akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla Rusya ile yüz binlerce ton dizel yakıt tedariki konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Trump, anlaşma kapsamında Rusya’ya yönelik yaptırımların geçici olarak askıya alındığını da açıklamıştı.

Söz konusu açıklama, ABD Kongresi’nin başkana Rus petrolü veya doğal gazının en büyük ithalatçılarına yüksek gümrük vergileri uygulama talimatı veren yasayı kabul etmesinden yalnızca birkaç hafta sonra gelmişti.

‘UKRAYNA’NIN YENİ BİR BAŞKANA İHTİYACI VAR’

Trump Putin ile yaptığı anlaşma sonrası, “Ukrayna’nın yeni bir başkana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ukrayna’nın bir anlaşma yapabilecek yeni bir lidere ihtiyacı olduğunu öneriyorum. Nedense Zelenski hiç anlaşma yapmıyor” ifadelerini kullanmıştı.