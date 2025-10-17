Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Beyaz Saray’a geldi. İki lideri görüşme öncesi Beyaz Saray kapısında kameralara poz verdi.

TRUMP: SAVAŞI BİTİRMEK İSTİYORUZ

Görüşmede konuşan Trump, "Savaşı bitirmek istiyoruz, çok insan öldü" dedi.

Sosyal medya hesabından Washington ziyaretinin ayrıntılarını paylaşan Zelenskiy, "Savunma şirketlerinin temsilcileriyle, yani savunmamızı kesinlikle güçlendirebilecek güçlü silahların üreticileriyle toplantılar yapacağım. Özellikle, ek hava savunma sistemlerinin ek tedarikini görüşeceğiz. Ayrıca Amerikan enerji şirketlerinin temsilcileriyle de bir araya geleceğim. Rusya enerji sektörümüze karşı terör estirirken ve her gün saldırılar düzenlerken, biz de Ukrayna'nın dayanıklılığını sağlamak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

ZELENSKİ: BARIŞ İSTİYORUZ

Trump ile görüşme gerçekleştireceğini dile getiren Zelenskiy, "Biz barış istiyoruz. Orta Doğu'da başarıya ulaşan terör ve savaşın engellenmesi ivmesinin, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını sona erdirmeye yardımcı olacağını umuyoruz. Putin, diğer teröristlerden daha cesur değildir. Güç ve adalet dili, kaçınılmaz olarak Rusya'ya karşı da işe yarayacaktır. Moskova'nın Tomahawk füzelerini duyar duymaz diyaloğu yeniden başlatmak için acele ettiğini şimdiden görebiliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Barış ve garanti edilen güvenlikten başka bir alternatif olmaması gerektiğini söyleyen Zelenskiy, "İnsanları Rus saldırılarından mümkün olan en kısa sürede korumak çok önemli. Yardımcı olan herkese teşekkür ederim" dedi.