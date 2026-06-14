Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüklerini bildirdi. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşının mevcut durumu ve çatışmaların sona erdirilmesine yönelik olası diplomatik girişimlerin ele alındığını aktaran Zelenskiy, Trump’a başarı dileklerini iletti. Zelenskiy ayrıca cephedeki gelişmeler hakkında bilgi paylaştıklarını ve barış sürecine katkı sağlayabilecek başlıkları değerlendirdiklerini belirtti. Liderlerin, Fransa’nın ev sahipliğinde düzenlenecek G7 Zirvesi kapsamında yüz yüze görüşme ihtimalini de ele aldığı ifade edildi.

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