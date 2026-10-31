Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerindeki enerji altyapılarına yönelik hava saldırılarının ardından yaşanan elektrik kesintilerinin giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Rusya'ya karşı uzun menzilli silahlarla gerçekleştirilen saldırıların artırılmasına yönelik hazırlıkların da sürdüğünü ifade eden Zelenskiy, uluslararası destek veren ülkelere teşekkür etti.

Diplomatik temaslara ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Zelenskiy, “Gerçekten destek veren herkese teşekkür ederim. Türkiye'de önemli görüşmeler olacak. Ayrıca mevcut tüm diplomatik fırsatların hayata geçirilmesi için de çalışıyoruz. Kasım ayında uzun süredir tartışılan formatlara ulaşabileceğimizi öngörüyoruz” dedi.