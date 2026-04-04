Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin İstanbul ziyareti olay oldu.

İstanbul’a gelen Zelenskiy’i havalimanında Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun ile Deniz Kuvvetleri’nden bir subay karşıladı.

Karşılama töreninde herhangi bir bakanın yer almaması dikkat çekerken konu sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEYDA HESABINDAN PAYLAŞTI

Bu arada Ukrayna lideri, kapsamlı görüşmeler yapmak üzere İstanbul'a geldiğini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'a geldim, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kapsamlı görüşmeler için hazırlıklar yapıldı. İnsanların hayatlarının gerçek anlamda korunması, Avrupa'da ve Orta Doğu'da istikrarın sağlanması ve güvenliğin garanti altına alınması için müttefiklerimizi güçlendirmek üzere çalışıyoruz."