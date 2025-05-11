Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna ile ön koşulsuz ve doğrudan müzakerelere İstanbul’da yeniden başlanması çağrısı büyük yankı uyandırdı.

Putin’in 15 Mayıs’ta Türkiye'de barış görüşmeleri başlatma teklifinin ardından Rus lider ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında telefon görüşmesi gerçekleşti; ABD Başkanı Donald Trump’tan açıklama geldi ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise çağrıya yanıt verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pazar sabahı yaptığı açıklamada, Perşembe günü Türkiye’de doğrudan görüşmelere başlanmasını teklif etti.

Zelenski, bu öneriyi “Rusların savaşı bitirmeyi düşünmeye başlaması olumlu bir işaret. Her savaşın sona ermesinin ilk adımı ateşkestir. Öldürmeye devam etmenin hiçbir anlamı yok. Rusya’nın yarın, yani 15 Mayıs’ta başlayacak tam, kalıcı ve güvenilir bir ateşkesi onaylamasını bekliyoruz” sözleriyle değerlendirdi.

KREMLIN: EV SAHİBİ TÜRKİYE OLACAK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüştü.

Putin ve Erdoğan'ın telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Erdoğan Rusya'nın önerisine tam destek verdiğini ifade etmiş ve İstanbul'da görüşmeler için bir mekan sağlamaya hazır olduğunu vurgulamıştır" denildi.

TRUMP: GÖRÜŞMEYİ DERHAL YAPIN

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu öneriye şu ifadelerle karşılık verdi:

"Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile ateşkes anlaşması yapmak istemiyor, bunun yerine perşembe günü Türkiye'de bir araya gelerek kanlı savaşa bir son verilmesini müzakere etmek istiyor"

Ukrayna'nın söz konusu teklifi derhal kabul etmesi gerektiğini vurgulayan Trump, "En azından bir anlaşmanın mümkün olup olmadığını görebilirler. Eğer mümkün değilse, Avrupalı liderler ve ABD, durumu daha net bir şekilde anlayacak ve buna göre hareket edebilecek" dedi.

Ukrayna'nın İkinci Dünya Savaşı Zaferini kutlamakla meşgul olduğunu ifade eden Trump, "Putin'le bir anlaşma yapacaklarından şüphe etmeye başlıyorum. Görüşmeyi hemen şimdi yapın" dedi.

ZELENSKIY 'PERŞEMBE'Yİ İŞARET ETTİ

Putin'in çağrısının ardından Ukrayna liderinden yanıt geldi.

Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 15 Mayıs'ta İstanbul'daki müzakerelerin sürdürülmesi yönünde yaptığı teklifi değerlendirdi.

Rusya'ya yarından itibaren tam ve kalıcı ateşkesin sağlanmasını teklif ettiklerini hatırlatan Zelenskiy, "Diplomasi için gerekli zemini oluşturmak amacıyla yarından itibaren tam ve kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Putin'i 15 Mayıs'ta Türkiye'de bekleyeceğini kaydeden Zelenskiy, "Ben Perşembe günü Türkiye'de Putin'i bekleyeceğim. Şahsen. Umarım bu sefer Ruslar bahane aramaz" ifadelerini kullandı.