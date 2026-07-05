Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump ile telefonda görüştüğünü belirtti.

ABD'nin 250. Bağımsızlık Günü'nü kutladığını kaydeden Zelenskiy, "Telefonda çok güzel bir görüşme gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, ülkesine sağladığı destekten dolayı ABD'ye teşekkür ettiğini aktararak, "Amerika'nın, bağımsızlığımızı savunmamızda bizi desteklemesini son derece önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri de ele aldıklarını bildiren Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Bu savaşı sona erdirmek için gerçek perspektif mevcut ve Amerika'nın kararlılığı belirleyici bir öneme sahip olur. Görüşmemize, Ankara'daki NATO Zirvesi sırasında yüz yüze devam etme konusunda anlaştık."